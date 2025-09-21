Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Sprzedaży in United States w F5 Networks wynosi $262K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w F5 Networks. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

Mediana Pakietu
company icon
F5 Networks
solutions engineer
hidden
Łącznie rocznie
$262K
Poziom
L3
Podstawa
$190K
Stock (/yr)
$25K
Premia
$47K
Lata w firmie
6 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W F5 Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W F5 Networks, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Sprzedaży w F5 Networks in United States wynosi rocznie $395,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w F5 Networks dla stanowiska Inżynier Sprzedaży in United States wynosi $255,000.

