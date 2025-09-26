Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w ExxonMobil wynosi od $101K year dla CL22 do $230K year dla CL27. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $180K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ExxonMobil. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
