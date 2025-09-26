Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w ExxonMobil wynosi od $124K year dla CL23 do $281K year dla CL27. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $210K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ExxonMobil. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
