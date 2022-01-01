Katalog firm
ExxonMobil
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

ExxonMobil Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ExxonMobil wynosi od $1,547 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $290,000 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ExxonMobil. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Mechanik
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Inżynier Oprogramowania
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Naukowiec Badawczy

Inżynier Chemik
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Inżynier Procesów

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Menedżer Produktu
CL24 $126K
CL26 $197K
Menedżer Projektu
CL23 $118K
CL27 $214K
Menedżer Programu Technicznego
CL26 $182K
CL28 $290K
Rozwój Biznesu
Median $200K
Analityk Danych
Median $35.8K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $108K
Marketing
Median $237K
Inżynier Sprzętu
Median $140K
Projektant Produktu
Median $120K
Inżynier Budownictwa
Median $231K
Księgowy
$17.6K
Inżynier Biomedyczny
$136K
Operacje Biznesowe
$114K
Menedżer Operacji Biznesowych
$139K
Analityk Biznesowy
$1.5K
Inżynier Automatyki
$171K
Analityk Danych
$26K
Inżynier Elektryk
$164K
Analityk Finansowy
$18.4K
Inżynier Geolog
$169K
Zasoby Ludzkie
$3.5K
Konsultant Zarządzania
$38.8K
Operacje Marketingowe
$149K
Menedżer Programu
$181K
Sprzedaż
$93.5K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$115K
Architekt Rozwiązań
$43.1K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in ExxonMobil è Menedżer Programu Technicznego at the CL28 level con una retribuzione totale annua di $290,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in ExxonMobil è $134,342.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ExxonMobil

Powiązane firmy

  • Phillips 66
  • Halliburton
  • CenterPoint Energy
  • Texas Instruments
  • Chevron
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby