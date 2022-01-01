Katalog firm
Extreme Networks
Extreme Networks Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Extreme Networks wynosi od $103,530 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $243,775 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Extreme Networks. Ostatnia aktualizacja: 9/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
P3 $104K
P4 $104K
Obsługa Klienta
$154K
Inżynier Sprzętu
$114K

Marketing
$166K
Projektant Produktu
$211K
Menedżer Produktu
$133K
Menedżer Programu
$176K
Sprzedaż
$244K
Inżynier Sprzedaży
$192K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $195K
Menedżer Programu Technicznego
$147K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Extreme Networks jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $243,775. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Extreme Networks wynosi $160,092.

