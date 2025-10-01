Katalog firm
Expleo Group
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Berlin Metropolitan Region

Expleo Group Inżynier Oprogramowania Pensje w Berlin Metropolitan Region

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Berlin Metropolitan Region w Expleo Group wynosi €51.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Expleo Group. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Expleo Group
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Łącznie rocznie
€51.6K
Poziom
L2
Podstawa
€51.6K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Expleo Group?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Expleo Group in Berlin Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of €95,866. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Expleo Group for the Inżynier Oprogramowania role in Berlin Metropolitan Region is €51,643.

Inne zasoby