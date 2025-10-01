Katalog firm
exadel
exadel Inżynier Oprogramowania Pensje w Uzbekistan

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Uzbekistan w exadel wynosi UZS 646.29M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w exadel. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
exadel
Software Engineer
Tashkent, TO, Uzbekistan
Łącznie rocznie
UZS 646.29M
Poziom
Senior
Podstawa
UZS 646.29M
Stock (/yr)
UZS 0
Premia
UZS 0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w exadel?

UZS 2B

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w exadel in Uzbekistan wynosi rocznie UZS 751,500,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w exadel dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Uzbekistan wynosi UZS 646,290,000.

