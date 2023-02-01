Katalog firm
Exact Detailing
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę
Główne spostrzeżenia
  • Współtwórz coś unikalnego o Exact Detailing, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O

    Exact offers a variety of affordable, reliable and timely steel detailing products. These products are produced in either metric or imperial measures and in compliance with AISC and CISC standards.

    https://exactdetailing.com
    Strona internetowa
    2008
    Rok założenia
    90
    Liczba pracowników
    $10M-$50M
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

    Otrzymuj zweryfikowane wynagrodzenia w swojej skrzynce odbiorczej

    Subskrybuj zweryfikowane oferty.Otrzymasz e-mailem szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA, a Polityka Prywatności Google i Polityka Prywatności oraz Warunki Usługi mają zastosowanie.

    Polecane oferty pracy

      Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Exact Detailing

    Powiązane firmy

    • Lyft
    • Tesla
    • Netflix
    • Flipkart
    • Roblox
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby