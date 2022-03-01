Katalog firm
Evonik
Evonik Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Evonik waha się od $76,108 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Architekt rozwiązań na dolnym końcu do $159,120 dla Kierownik operacji biznesowych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Evonik. Ostatnia aktualizacja: 8/11/2025

Kierownik operacji biznesowych
$159K
Inżynier chemik
$87.4K
Inżynier automatyk
$126K

Marketing
$144K
Inżynier mechanik
$80.4K
Architekt rozwiązań
$76.1K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Evonik je Kierownik operacji biznesowych at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $159,120. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Evonik je $106,651.

