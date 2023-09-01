Katalog firm
Evertz
Evertz Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Evertz wynosi od $39,407 całkowitej rekompensaty rocznie dla Information Technologist (IT) na dolnym końcu do $84,500 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Evertz. Ostatnia aktualizacja: 10/20/2025

Inżynier Oprogramowania
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Architekt Rozwiązań
Median $84.5K
Inżynier Sprzętu
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Evertz jest Architekt Rozwiązań z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $84,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Evertz wynosi $55,440.

Inne zasoby