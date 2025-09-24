Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu Technicznego in Costa Rica w Ethereum Foundation wynosi od CRC 50.65M do CRC 70.55M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ethereum Foundation. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!