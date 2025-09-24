Katalog firm
Ethereum Foundation
Ethereum Foundation Menedżer Programu Technicznego Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Programu Technicznego in Costa Rica w Ethereum Foundation wynosi od CRC 50.65M do CRC 70.55M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ethereum Foundation. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CRC 54.27M - CRC 63.92M
Costa Rica
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CRC 50.65MCRC 54.27MCRC 63.92MCRC 70.55M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CRC 80.4M

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Ethereum Foundation?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Programu Technicznego w Ethereum Foundation in Costa Rica wynosi rocznie CRC 70,553,948. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ethereum Foundation dla stanowiska Menedżer Programu Technicznego in Costa Rica wynosi CRC 50,654,117.

