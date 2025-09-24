Katalog firm
Ethereum Foundation
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Ethereum Foundation wynosi $155K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ethereum Foundation.

Mediana Pakietu
company icon
Ethereum Foundation
Software Engineer
Atlanta, GA
Łącznie rocznie
$155K
Poziom
L3
Podstawa
$155K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Ethereum Foundation?

$160K

Inżynier Kryptowalut

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Ethereum Foundation in United States sits at a yearly total compensation of $181,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ethereum Foundation for the Inżynier Oprogramowania role in United States is $156,000.

