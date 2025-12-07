Katalog firm
Establishment Labs
Establishment Labs Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Costa Rica w Establishment Labs wynosi od CRC 10.52M do CRC 14.94M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Establishment Labs. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Establishment Labs?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Establishment Labs in Costa Rica wynosi rocznie CRC 14,938,728. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Establishment Labs dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Costa Rica wynosi CRC 10,522,060.

Inne zasoby

