Ernst and Young
Średnia całkowita rekompensata Całkowite Wynagrodzenia in India w Ernst and Young wynosi od ₹887K do ₹1.24M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ernst and Young. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹961K - ₹1.16M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹887K₹961K₹1.16M₹1.24M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ernst and Young, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Całkowite Wynagrodzenia w Ernst and Young in India wynosi rocznie ₹1,239,239. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ernst and Young dla stanowiska Całkowite Wynagrodzenia in India wynosi ₹886,697.

