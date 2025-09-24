Wynagrodzenie Menedżer Produktu in United States w Ernst and Young wynosi od $175K year dla Product Manager do $214K year dla Associate Director. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $180K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ernst and Young. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Product Manager
$175K
$174K
$0
$1.3K
Senior Product Manager
$187K
$178K
$0
$9K
Associate Director
$214K
$206K
$0
$8.5K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Ernst and Young, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)