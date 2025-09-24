Wynagrodzenie Konsultant Zarządzania in United States w Ernst and Young wynosi od $105K year dla Consultant do $264K year dla Senior Manager. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $175K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ernst and Young. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Consultant
$105K
$104K
$0
$700
Senior Consultant
$146K
$144K
$0
$2.7K
Manager
$218K
$209K
$0
$9K
Senior Manager
$264K
$253K
$0
$10.2K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Ernst and Young, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)