Ernst and Young
  • Menedżer Analityki Danych

  • Wszystkie pensje Menedżer Analityki Danych

Ernst and Young Menedżer Analityki Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Analityki Danych in United States w Ernst and Young wynosi $205K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ernst and Young. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Ernst and Young
Data Scientist
New York, NY
Łącznie rocznie
$205K
Poziom
-
Podstawa
$190K
Stock (/yr)
$0
Premia
$15K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Ernst and Young?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ernst and Young, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Analityki Danych w Ernst and Young in United States wynosi rocznie $245,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ernst and Young dla stanowiska Menedżer Analityki Danych in United States wynosi $201,622.

