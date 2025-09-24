Katalog firm
Ernst and Young
Ernst and Young Analityk Biznesowy Pensje

Wynagrodzenie Analityk Biznesowy in United States w Ernst and Young wynosi od $71.7K year dla Business Analyst do $194K year dla Principal Business Analyst. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $120K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ernst and Young. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Ernst and Young, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Biznesowy at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $193,633. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Analityk Biznesowy role in United States is $115,000.

