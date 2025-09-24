Katalog firm
Ericsson
Ericsson Architekt Rozwiązań Pensje

Wynagrodzenie Architekt Rozwiązań in Canada w Ericsson wynosi od CA$143K year dla JS6 do CA$157K year dla JS7. Medianna pakietu rekompensaty in Canada year wynosi w sumie CA$158K.

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.2K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Ericsson?

Cloud Architect

Najczęściej zadawane pytania

በEricsson ለArchitekt Rozwiązań ሚና in Canada የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ CA$158,371 ነው።

