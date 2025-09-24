Katalog firm
Ericsson
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Ericsson Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w Ericsson wynosi ₹9.49M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ericsson. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹9.49M
Poziom
L7
Podstawa
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹999K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
24 Lata
Jakie są poziomy kariery w Ericsson?

₹13.98M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Ericsson in India wynosi rocznie ₹9,569,049. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ericsson dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India wynosi ₹9,491,034.

