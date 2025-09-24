Katalog firm
Ericsson
Ericsson Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Spain w Ericsson wynosi €80K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ericsson. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Ericsson
Product Manager
Madrid, MD, Spain
Łącznie rocznie
€80K
Poziom
hidden
Podstawa
€70.3K
Stock (/yr)
€0
Premia
€9.7K
Lata w firmie
11+ Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w Ericsson?

€142K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Ericsson in Spain wynosi rocznie €108,068. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ericsson dla stanowiska Menedżer Produktu in Spain wynosi €79,989.

