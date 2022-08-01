Katalog firm
EquityZen
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

EquityZen Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w EquityZen wynosi od $70,350 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $237,308 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników EquityZen. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Księgowy
$70.4K
Analityk Biznesowy
$109K
Projektant Produktu
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Inżynier Oprogramowania
$237K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at EquityZen is Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $237,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at EquityZen is $109,450.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla EquityZen

Powiązane firmy

  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • Lyft
  • Airbnb
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby