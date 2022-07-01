Equality Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Equality Health wynosi od $169,150 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $180,197 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Equality Health . Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025