Equality Health Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Equality Health wynosi od $169,150 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Produktu na dolnym końcu do $180,197 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Equality Health. Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025

Menedżer Produktu
$169K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$180K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Equality Health jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $180,197. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Equality Health wynosi $174,673.

