Equal Experts
Equal Experts Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Equal Experts wynosi od $42,771 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $299,495 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Equal Experts. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $42.8K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Danych
$61.2K
Konsultant Zarządzania
$205K

Rekruter
$109K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$188K
Architekt Rozwiązań
$299K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Equal Experts is Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,495. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Equal Experts is $148,650.

