EQ Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w EQ wynosi od $104,475 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $223,875 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników EQ. Ostatnia aktualizacja: 10/17/2025

Analityk Biznesowy
$104K
Inżynier Oprogramowania
$224K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w EQ jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $223,875. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w EQ wynosi $109,624.

