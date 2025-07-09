Katalog firm
Epson
Epson Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Epson wynosi od $45,338 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $162,810 dla Menedżer Projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Epson. Ostatnia aktualizacja: 9/12/2025

$160K

Operacje Biznesowe
$84.6K
Analityk Biznesowy
$109K
Analityk Danych
$45.3K

Zasoby Ludzkie
$82.3K
Menedżer Produktu
$151K
Menedżer Projektu
$163K
Inżynier Sprzedaży
$62.7K
Inżynier Oprogramowania
$48.4K
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Epson is Menedżer Projektu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $162,810. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Epson is $83,446.

Inne zasoby