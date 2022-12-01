Katalog firm
Epiq
Epiq Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Epiq wynosi od $41,392 całkowitej rekompensaty rocznie dla Prawny in United States na dolnym końcu do $203,859 dla Marketing in United Kingdom na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Epiq. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $125K
Menedżer Projektu
Median $100K
Analityk Biznesowy
$99.5K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Obsługa Klienta
$52.9K
Prawny
$41.4K
Marketing
$204K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$159K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Epiq jest Marketing at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $203,859. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Epiq wynosi $100,000.

