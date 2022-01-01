Katalog firm
Epic Games
Epic Games Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Epic Games wynosi od $52,260 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $445,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Epic Games. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Inżynier Oprogramowania
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Menedżer Produktu
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $400K
Menedżer Projektu
Median $205K
Architekt Rozwiązań
Median $238K
Księgowy
$76.4K
Analityk Biznesowy
$191K
Menedżer Analityki Danych
$288K
Analityk Danych
$161K
Analityk Finansowy
$281K
Zasoby Ludzkie
$88K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$67.6K
Operacje Marketingowe
$147K
Projektant Produktu
$68.6K
Menedżer Projektowania Produktu
$193K
Menedżer Programu
$151K
Rekruter
$77.4K
Sprzedaż
$52.3K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$80.6K
Menedżer Programów Technicznych
$166K
Zaufanie i Bezpieczeństwo
$137K
Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
Options

W Epic Games, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Epic Games jest Menedżer Produktu at the L5 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $445,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Epic Games wynosi $166,165.

