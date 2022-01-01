Epic Games Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Epic Games wynosi od $52,260 całkowitej rekompensaty rocznie dla Sprzedaż na dolnym końcu do $445,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Epic Games. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025
W Epic Games, Options podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:
20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 2nd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 3rd-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 4th-ROK (20.00% rocznie)
20% uprawnia w 5th-ROK (20.00% rocznie)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
