EPI-USE Labs Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w EPI-USE Labs wynosi od $127,400 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $190,045 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników EPI-USE Labs. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Inżynier Oprogramowania
$127K
Architekt Rozwiązań
$190K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w EPI-USE Labs jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $190,045. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w EPI-USE Labs wynosi $158,723.

Inne zasoby

