ePaisa Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ePaisa wynosi od $16,996 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $126,664 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ePaisa. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Inżynier Oprogramowania
$17K
Architekt Rozwiązań
$127K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ePaisa jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $126,664. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ePaisa wynosi $71,830.

