  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Bengaluru

Enquero Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Bengaluru

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru w Enquero wynosi ₹2.11M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Enquero. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Enquero
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Łącznie rocznie
₹2.11M
Poziom
Senior Software Engineer
Podstawa
₹2.11M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Enquero?

₹13.95M

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Enquero in Greater Bengaluru wynosi rocznie ₹2,635,564. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Enquero dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Greater Bengaluru wynosi ₹1,681,414.

