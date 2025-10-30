Katalog firm
EnergyCAP
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

EnergyCAP Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w EnergyCAP wynosi $99K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w EnergyCAP. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
EnergyCAP
Software Engineer
New York, NY
Łącznie rocznie
$99K
Poziom
L1
Podstawa
$96K
Stock (/yr)
$0
Premia
$3K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w EnergyCAP?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w EnergyCAP in United States wynosi rocznie $114,385. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w EnergyCAP dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $99,000.

Inne zasoby