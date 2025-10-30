Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in United States w Endpoint wynosi $213K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Endpoint. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Endpoint
Product Manager
Los Angeles, CA
Łącznie rocznie
$213K
Poziom
L4
Podstawa
$150K
Stock (/yr)
$40K
Premia
$22.5K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Endpoint?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Endpoint in United States wynosi rocznie $280,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Endpoint dla stanowiska Menedżer Produktu in United States wynosi $202,500.

