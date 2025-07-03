Katalog firm
Emumba
Emumba Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Emumba wynosi od $3,398 całkowitej rekompensaty rocznie dla Zasoby Ludzkie na dolnym końcu do $6,464 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Emumba. Ostatnia aktualizacja: 11/20/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $6.5K
Zasoby Ludzkie
$3.4K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Emumba jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $6,464. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Emumba wynosi $4,931.

