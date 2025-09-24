Katalog firm
Emplifi
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Czech Republic w Emplifi wynosi CZK 1.48M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Emplifi. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Mediana Pakietu
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Łącznie rocznie
CZK 1.48M
Poziom
-
Podstawa
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Premia
CZK 140K
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Emplifi?

CZK 3.49M

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Emplifi in Czech Republic wynosi rocznie CZK 1,667,182. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Emplifi dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Czech Republic wynosi CZK 1,452,608.

Inne zasoby