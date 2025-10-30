Katalog firm
EMBL
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Germany w EMBL wynosi €84.7K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w EMBL. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
EMBL
Software Engineer
Heidelberg, BW, Germany
Łącznie rocznie
€84.7K
Poziom
Senior
Podstawa
€84.7K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
7 Lata
Najnowsze zgłoszenia pensji
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w EMBL in Germany wynosi rocznie €134,321. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w EMBL dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Germany wynosi €84,740.

