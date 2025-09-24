Katalog firm
Elsevier
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Elsevier Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Elsevier wynosi od $89.6K year dla Software Engineer 1 do $148K year dla Lead Software Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $110K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Elsevier. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineer 1
(Poziom początkujący)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Wynagrodzenia stażowe

Jakie są poziomy kariery w Elsevier?

Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Elsevier in United States wynosi rocznie $175,700. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Elsevier dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in United States wynosi $110,000.

