Elevate K-12 Analityk Biznesowy Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Biznesowy in India w Elevate K-12 wynosi od ₹1.96M do ₹2.74M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Elevate K-12. Ostatnia aktualizacja: 12/6/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$24.2K - $29.3K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Biznesowy w Elevate K-12 in India wynosi rocznie ₹2,738,952. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Elevate K-12 dla stanowiska Analityk Biznesowy in India wynosi ₹1,959,768.

