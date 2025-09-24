Katalog firm
Element Fleet Management
Element Fleet Management Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in Canada w Element Fleet Management wynosi od CA$160K do CA$218K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Element Fleet Management. Ostatnia aktualizacja: 9/24/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$171K - CA$207K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$160KCA$171KCA$207KCA$218K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CA$226K

Jakie są poziomy kariery w Element Fleet Management?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Element Fleet Management in Canada wynosi rocznie CA$217,839. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Element Fleet Management dla stanowiska Analityk Danych in Canada wynosi CA$159,624.

