Średnia całkowita rekompensata Menedżer Produktu in India w Electrotherm wynosi od ₹1.08M do ₹1.51M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Electrotherm. Ostatnia aktualizacja: 12/5/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$13.2K - $15.4K
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$12.2K$13.2K$15.4K$17.1K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Potrzebujemy tylko 3 więcej Menedżer Produktu zgłoszeń w Electrotherm aby odblokować!

Zaproś znajomych i społeczność, aby dodali wynagrodzenia anonimowo w mniej niż 60 sekund. Więcej danych oznacza lepsze informacje dla osób poszukujących pracy jak Ty i naszej społeczności!

Jakie są poziomy kariery w Electrotherm?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Electrotherm in India wynosi rocznie ₹1,505,630. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Electrotherm dla stanowiska Menedżer Produktu in India wynosi ₹1,075,450.

Inne zasoby

