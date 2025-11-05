Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Mechanik in Greater Paris Area w EDF FR wynosi €42.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w EDF FR. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Łącznie rocznie
€42.6K
Poziom
L3
Podstawa
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Premia
€5.5K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w EDF FR?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Mechanik w EDF FR in Greater Paris Area wynosi rocznie €43,378. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w EDF FR dla stanowiska Inżynier Mechanik in Greater Paris Area wynosi €42,550.

