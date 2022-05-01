Katalog firm
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Edelman Financial Engines wynosi od $113,430 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $169,150 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Edelman Financial Engines. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Inżynier Oprogramowania
Median $159K
Analityk Danych
$113K
Analityk Danych
$169K

Menedżer Produktu
$114K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Edelman Financial Engines jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $169,150. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Edelman Financial Engines wynosi $136,484.

Inne zasoby