Katalog firm
ECS
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

ECS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ECS wynosi od $7,236 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Mechanik na dolnym końcu do $226,125 dla Menedżer Programu Technicznego na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ECS. Ostatnia aktualizacja: 9/6/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $140K

Inżynier Danych

Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $85K
Analityk Biznesowy
$141K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Menedżer Analityki Danych
$151K
Technolog Informacyjny (IT)
$89.6K
Marketing
$102K
Inżynier Mechanik
$7.2K
Menedżer Programu
$118K
Menedżer Projektu
$64.7K
Architekt Rozwiązań
$181K
Menedżer Programu Technicznego
$226K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-ECS הוא Menedżer Programu Technicznego at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $226,125. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-ECS הוא $117,600.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ECS

Powiązane firmy

  • Nisum
  • R3
  • Contrast Security
  • Adobe Workfront
  • Incorta
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby