EcoVadis
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Barcelona Area

EcoVadis Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Barcelona Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Barcelona Area w EcoVadis wynosi €60.4K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w EcoVadis. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Łącznie rocznie
€60.4K
Poziom
Senior
Podstawa
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Premia
€3.8K
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w EcoVadis?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

