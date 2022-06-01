Katalog firm
Duetto
Duetto Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Duetto wynosi od $153,022 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na dolnym końcu do $275,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Duetto. Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $275K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$153K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Duetto jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $275,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Duetto wynosi $214,011.

Inne zasoby

