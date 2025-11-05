Katalog firm
Duck Creek Technologies
Duck Creek Technologies Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje w New York City Area

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in New York City Area w Duck Creek Technologies wynosi $220K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Duck Creek Technologies. Ostatnia aktualizacja: 11/5/2025

Mediana Pakietu
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Łącznie rocznie
$220K
Poziom
-
Podstawa
$190K
Stock (/yr)
$0
Premia
$30K
Lata w firmie
17 Lata
Lata doświadczenia
17 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Duck Creek Technologies in New York City Area wynosi rocznie $227,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Duck Creek Technologies dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in New York City Area wynosi $220,000.

