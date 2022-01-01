Katalog firm
Dublin City University
Dublin City University Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Dublin City University wynosi od $60,770 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $84,103 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Dublin City University. Ostatnia aktualizacja: 11/23/2025

Analityk Danych
$84.1K
Inżynier Oprogramowania
$60.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Dublin City University jest Analityk Danych at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $84,103. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Dublin City University wynosi $72,436.

