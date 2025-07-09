Katalog firm
DSTA
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

DSTA Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń DSTA waha się od $60,214 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Naukowiec danych na dolnym końcu do $156,800 dla Kierownik projektu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy DSTA. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $75K

Inżynier oprogramowania full-stack

Naukowiec danych
$60.2K
Inżynier sprzętu
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kierownik programu
$127K
Kierownik projektu
$157K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$81.9K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$111K
Kierownik programu technicznego
$124K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

El puesto con el salario más alto reportado en DSTA es Kierownik projektu at the Common Range Average level con una compensación total anual de $156,800. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en DSTA es $96,527.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla DSTA

Powiązane firmy

  • Netflix
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Lyft
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby