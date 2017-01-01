Katalog firm
DSTA
Główne spostrzeżenia
    O

    DSTA develops cutting-edge defence technologies and solutions to safeguard Singapore, leveraging a diverse portfolio of emerging technologies like AI, cybersecurity, robotics, and IoT.

    dsta.gov.sg
    Strona internetowa
    2000
    Rok założenia
    2,231
    Liczba pracowników
    $500M-$1B
    Szacowany przychód
    Siedziba główna

