Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w DRW wynosi od $203K year dla L2 do $387K year dla L5. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $259K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w DRW. Ostatnia aktualizacja: 10/31/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
